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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:54 ص
محمد عبدالمحسن،
محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعض لجان الامتحانات بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وحل أية مشكلات طارئة قد تحدث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد الطلاب الذين‪ ‬لهم حق أداء الامتحان في الصف الأول الثانوي هذا العام بلغ أكثر من 34 ألفًا و585 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للصف الثاني الثانوي تجرى الامتحانات في 120 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ 19 ألف و481 من طالبًا وطالبة، مؤكدًا أنه يجرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية يوميا قبل وبعد انتهاء الامتحانات، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم، مشددا على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات.

ومن جهته، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الاأول والثاني الثانوي والإعدادية العامة
ومؤكدا على وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان لمراعاة المسافات البينية بينهم مع ارتداء الكمامات، لافتًا إلى أن غرفة ادارة الازمات والكوارث والعمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أية عقبات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.  
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات
إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

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