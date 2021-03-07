التعليم: لا مشاكل في الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الساعات الأولى من الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية مر بسلام دون مشكلات.وأضافت المصادر في تصريحاتها أن غرفة العمليات لم تتلق أي مشكلات خاصة بالامتحانات.وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة.