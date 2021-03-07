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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يلتقي مع دبلوماسي أمريكي لمناقشة السلام في كابول

الأحد 07/مارس/2021 - 11:54 ص
عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله
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التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله مع نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كابول إيان مكاري لمناقشة الخطط المقترحة الأخيرة لتحقيق السلام في البلاد.

وركزت المباحثات بين الجانبين على جهود السلام الأخيرة وأحدث خطة سلام أمريكية، وتبادل المسؤولان وجهات نظرهما بشأن الخطوات التالية نحو تحقيق السلام الأفغاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد.

وذكر المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية أن الجانبين رحبا أيضا بتسريع جهود السلام ودعوا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للمشكلة في أفغانستان وإنهاء الحرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه ممثل الولايات المتحدة زلماي خليل زاد عملية تعديل تتضمن الحكومة المؤقتة ومؤتمرا للأطراف الرئيسية، إلا أن خطته تواجه العديد من الاعتراضات.

وأفادت مصادر إعلامية أن قياديا في حركة طالبان قال إنه أثار إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة مع فريق تفاوض طالبان، فضلا عن خفض العنف بنسبة من 60 إلى 70 %.

وجدد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني رفضه لخطة الحكومة المؤقتة، وقال "يمكن لأي مؤسسة أن تكتب خيالا على قطعة من الورق وتقترح حلا لأفغانستان".

واقترح مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد في الأسبوع الماضي إمكانية عقد مؤتمر على غرار مؤتمر بون يمكن أن يلغي أو يهمش محادثات السلام الأفغانية الجارية حاليا في الدوحة.

وأيد العديد من السياسيين الأفغان ومن بينهم الرئيس أشرف عبد الغني مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان ومراقبة علاقات الحركة مع تنظيم القاعدة.

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