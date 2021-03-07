محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوسعة الأرصفة بمحيط ميدان البساتين بمدينة الخارجة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ومنع التكدس.جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، حيث وجه أيضا بتطوير واجهه جمعية الشبان المسلمين حتى تتماشى مع أعمال التطوير التي تتم بهذا الميدان الحيوي والمهم.