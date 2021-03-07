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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:53 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوسعة الأرصفة بمحيط ميدان البساتين بمدينة الخارجة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ومنع التكدس.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، حيث وجه أيضا بتطوير واجهه جمعية الشبان المسلمين حتى تتماشى مع أعمال التطوير التي تتم بهذا الميدان الحيوي والمهم.
محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة
محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين بالخارجة

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