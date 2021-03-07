بقرار المحافظ.. 5 آلاف جنيه لـ«تنجيل» ملاعب مدرسة بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية.جاء ذلك خلال تفقد الزملوط صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم.وخلال لقائه مع الطلاب، أكد المحافظ على منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين تشجيعا وتحفيزا لهم.ويبلغ طلاب الصف الثالث بالمرحلة الإعدادية الذين يؤدون الامتحانات اليوم 4738 طالب وطالبة موزعين على 121 لجنة بمراكز المحافظة.