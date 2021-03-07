كيف تحصل على 1000 جنيه دعم من «التضامن»؟

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط وإجراءات التقدم لبرنامج كرامة، فى إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.◄ وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه لابد من توافر:- صورة بطاقة الرقم القومي.- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم الى 18 عاما.- إفادات من مدارس الاولاد من عمر 6 سنوات الى 18 عاما.- آخر ثلاثة إيصالات كهرباء.- صورة بطاقة التموين إن وجدت.- صورة قسيمة الزواج.- طباعة برنت تأمين للزوج أو الزوجة.- فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة شهادة وفاة.- فى حالة طلاق الزوج أو الزوجة قسيمة الطلاق.- فى حالة العجز شهادة قومسيون طبي رسمية لعجز أكثر من 50%.◄ أما عن شروط التقدم هى:-- لابد أن يكون المتقدم هو وزوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام خاص وأن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو له معاش ضماني وذلك يتم عليه من على قاعدة البيانات بالوزارة.- مسنين فوق 65 معاقين غير قادرين عن العمل- شخص واحد 350 جنيه.- شخصين 700 جنيه.- ثلاثة أشخاص 1000 جنيه.