1683 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله، في تصريح نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 313 ألفا و460 حالة، بينهم 20 ألفا و333 حالة نشطة.وأضاف أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الفيروس التاجي، ليرتفع الإجمالي إلى 1169 حالة، بينما تعافى 2506 حالات أمس، ليصل الإجمالي إلى 291 ألفا و958 حالة.