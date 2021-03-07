ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في منطقة الخليفة

تمكنت مباحث شرطة الخليفة، اليوم الأحد، من ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية.. فقد تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، كائنة بدائرة القسم، وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.. وبالانتقال والفحص تم ضبطهما، وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما مركبة توك توك "مجهولة المصدر"- مبلغ مالى.بمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك مركبة التوك توك"، وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأنهما لدى عميلهما (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما "مطموس رقم الشاسيه والموتور".. وبمواجهته أقر بقيامه بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.