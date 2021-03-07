مقتل ثلاثة جنود في انفجار لغم أرضى بالصومال

قُتل ثلاثة جنود من الجيش الوطني الصومالي، في انفجار لغم أرضي في منطقة (باكول) جنوب غربي البلاد.وقالت مصادر إن عربة كان يستقلها الجنود اصطدمت بلغم أرضي في بلدة واجيد في محافظة (باكول) مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة ستة جنود آخرين في الهجوم.وأعلنت جماعة الشباب المتشددة مسئوليتها عن الحادث فور وقوعه، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات.يذكر أن حركة الشباب المتشددة شنت في الأسابيع الأخيرة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في بعض أجزاء الصومال، وسط خلافات سياسية مستمرة بشأن إجراء الانتخابات.