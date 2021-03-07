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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل تصرف الحكومة دعم «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه؟.. بيان رسمى يوضح

الأحد 07/مارس/2021 - 11:58 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وفي سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة في (صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50)، فضلًا عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وتتمثل شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في (أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم إلى 18 عامًا، ألا يكون الأب أو الأم ممن يعملون بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وألا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية)، كما يشترط البرنامج أيضًا عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)- إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رءوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

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