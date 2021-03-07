بـ«كتم النفس».. قصة لعبة «الوشاح الأرزق» القاتلة على «تيك توك»

تردد الكثير من الكلام وهناك تحذيرات ظهرت مؤخرًا حول خطورة لعبة «الوشاح الأرزق»، كما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد مبرمجي اللعبة؛ لجحبها وإلزام وسائل الإعلام بضرورة التوعية بمخاطرها.«الدستور» ترصد أبرز المعلومات حول اللعبة المثيرة للجدل والمخاوف والمعروفة أيضًا باسم «التعتيم»:-تحدي التعتيم أو "الوشاح المتاحة على «تيك توك» تبدأ بأن يقوم الشخص بتسجيل بياناته.- يخضع الشخص لتحدي تعتيم الغرفة.- يُطلب منه كتم أنفاسه على أنها تجربة جميلة مفيدة- يشعر من خلالها الشخص بمشاعر متفردة لا مثيل لها.-وعلى الرغم من أن البعض خاض التحدي المميت، وظل على قيد الحياة، البعض توفي بسببها.-وفي غضون أيام قليلة تسبب تحدي الوشاح على تيك توك في انتحار 4 أطفال ومراهقين بشكل مفاجئ.- بدأ الأمر من أنتونيلا (10 أعوام) في باليرمو جنوبي إيطاليا، إلى أدهم وأصدقائه في مصر، جميعهم لقوا المصير نفسه وهو الانتحار شنقًا.- كانت اول حادثة عندما طلبت أنتونيلا حزاما لتكون نجمة الـ"تيك توك"، ثم وقع الحادث المأساوي في الحمام، إذ ذهبت أنتونيلا للاستحمام، حيث وجدتها والدتها لاحقًا بالحزام ملفوفًا حول رقبتها.- دفع ذلك السلطات لحجب «تيك توك» مؤقتًا.