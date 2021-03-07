محافظ بورسعيد يتفقد سير امتحانات المرحلة الإعدادية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عدد من لجان الشهادة الإعداداية، حيت تم المرور على مدارس القناة الإعدادية بنين والإعدادية بنات ومدرسة بورسعيد التجريبية لغات، وذلك لمتابعة سير وانتظام أداء امتحانات المرحلة الإعدادية ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد.وتابع محافظ بورسعيد كافة الإجراءات المتبعة بالمدارس بدءا من دخول الطلاب لللجان صباحا، مشددا على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير كافة التسهيلات خلال إجراء الامتحانات.