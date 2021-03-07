وزير الأوقاف: إنشاء مركز دولي للحوار بـ «الأعلى للشؤون الإسلامية»
الأحد 07/مارس/2021 - 11:45 ص
أميرة العنانيطباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع للوزارة.
وأضاف في المؤتمر الذي عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤتمر يناقش 31 بحثا من كبار الوزراء والمفتين من جميع أنحاء العالم، عبر عدة محاور هي مفهوم الحوار وغاياته، وعوامل نجاح الحوار، والحوار يحتاج إلى قوة، وإنصاف الآخر.
وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق
وأكد "جمعة"، أن مصر رائدة في ثقافة الحوار لذلك أرادنا تجاوز المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى التمكن من ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.
وأضاف في المؤتمر الذي عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤتمر يناقش 31 بحثا من كبار الوزراء والمفتين من جميع أنحاء العالم، عبر عدة محاور هي مفهوم الحوار وغاياته، وعوامل نجاح الحوار، والحوار يحتاج إلى قوة، وإنصاف الآخر.
وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق
وأكد "جمعة"، أن مصر رائدة في ثقافة الحوار لذلك أرادنا تجاوز المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى التمكن من ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.