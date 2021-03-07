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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:45 ص
افتتاح وحدة ريادة
افتتاح وحدة ريادة الأعمال
إسراء جمال
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أعلنت جامعة حلوان أنه تم افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو.

وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

يأتي افتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الأنشطة المجتمعية تأتي للتأكيد على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات متنوعة ومختلفة مثل التنوع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لمتطلبات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها.

كما أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن دور الجامعة هو إحداث التنمية المتكاملة والمستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.

أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إن المشروع التنموي المتكامل بكفر العلو نموذجا لبناء وتنمية كيان الفرد والأسرة والمجتمع لإحداث التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، حيث أن المستهدف الرئيسى للتنمية هو الإنسان.

وتدعم وحدة ريادة الأعمال تحقيق أهداف معلنة للمواطنين والغرض منها تدريب الشباب على الصناعات الصغيرة، والمشروعات المختلفة في إطار التمكين الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030، هذا ويشرف على العمل بوحدة ريادة الأعمال ا.د وليد شعبان مصطفى مدير الوحدة، وا. د خالد عابد ود روضة حمزة من كلية الاقتصاد المنزلي.

كما تم افتتاح ورشة للحرف اليدوية والمشغولات الحرفية شاركت فيها كلية الفنون التطبيقية تحت إشراف الدكتور داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د نشوى مصطفى من قسم الملابس الجاهزة، وتم التدريب خلال الورشة على عمل مشغولات يدوية للسيدات بكفر العلو وفقًا لاحتياجاتهم.

كما تم افتتاح ورشة الدعم الأسري والاجتماعي والنفسي للمرأة والطفل بمشاركة ا.د منال خيرى من كلية التربية وذلك من خلال برنامج التدريب مودة.

يذكر أن هذه البرامج التنموية تعد من مخرجات ضمن مشروع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشروع التنموى المتكامل لكفر العلو بحلوان الذى أعده مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تنفيذا للائحة في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأكثر احتياجا.
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو
جامعة حلوان: افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو

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