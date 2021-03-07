مدير تعليم البحر الأحمر: نلتزم بالاجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

تفقد هشام منير، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، سير الامتحانات داخل المدارس الثانوية بمدينة سفاجا، حيث بدأ جولته بتفقد مدرسة الشهيد سيف الدين الثانوية العسكرية، ومدرسة سفاجا الثانوية بنات، يرافقه مدير إدارة سفاجا التعليمية محمود عامر، وعبد اللطيف محمد مدير أمن مديرية التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على دخول الطلاب المنصة الإلكترونية.وأكد منير في بيان له على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على عملية التعقيم المستمرة للجان عقب الانتهاء من الامتحانات يوميا، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمديرية في تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية والتي لم تتلقي أي شكاوي من الطلاب، موجهًا بتذليل أي عقبات أو مشكلات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة خلال فترة الإمتحانات.كما تفقد مدير عام التربية والتعليم خلال جولته بسفاجا مدرسة الصناعات البحرية العسكرية يرافقه رئيس قسم التعليم الفني بالإدارة، مؤكدا على الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع المدارس ولجان الامتحانات من أعمال تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات وتجنب التلامس والتكدس المباشر.