450 مليون دولار إجمالي صادرات مواد البناء خلال يناير 2021

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع صادرات قطاع مواد البناء خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالي صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021.وتصدر قطاع الحلى والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التى حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.وكشف التقرير عن صادرات الزجاج ومصنوعاته 31 مليون دولار، والأسمنت 18 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته 17 مليون دولار، والأدوات الصحية 13 مليون دولار، بالإضافة إلى السيراميك 3 مليون دولار، والمواد العازلة 3 ملايين دولار