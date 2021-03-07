الزراعة تواصل مسح المناطق الحدودية لاستكشاف ومنع دخول الجراد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عمليات المسح والاستكشاف اليومية بجميع المناطق الحدودية للجراد الصحراوي.جاء ذلك من خلال نشر لجان وفرق المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر، للرصد والتتبع لأية تجمعات للجراد والتعامل الفورى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة التى تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو أسراب للجراد أن وجدت قبل وصولها إلى الزراعات وادى النيل أثناء هجرتها، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.وقال المهندس خالد عبد ربه مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، فى تصريحاته اليوم، إن لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر ( سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – أبو رماد – حلايب ) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية ( جرف حسين – أبو سمبل – توشكى ) وشرق العوينات والواحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم، كأجراء احترازى، مؤكدا أنه لم نرصد أى تجمعات للجراد أو الحريات.وقال تقرير مكافحة الجراد، إن لجان المسح والاستكشاف للجراد الصحراوي، مزودة بسيارات دفع رباعى للعمل فى الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوى ومزودة، بجهاز ELocust لإرسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقى لتحليلها واتخاذ القرار المناسب فى أعمال المكافحة.كما أوضح التقرير، أن هذه اللجان فى حالة استعداد دائم طوال العام، حيث تعلن حالة الطوارئ فى شهر سبتمبر أى قبل موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوى والذى تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوى من أكتوبر إلى أبريل من كل عام أى أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوى بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوى والحالة البيئية من كساء نباتى ورطوبة تربة وسقوط الأمطار.