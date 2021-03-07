رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:40 ص
الأكاديمية الملكية
الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة،
ا ش ا
طباعة
اختارت الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة، رائدة أعمال هندسية من جامبيا لتكون ضمن القائمة المختصرة للمبتكرين لتلقي دعما للتسويق والابتكار الهندسي لتطوير حلول هندسية قابلة للتطوير للتحديات المحلية في إفريقيا، مما يجعلها أول جامبية تصل إلى هذه القائمة المختصرة المرموقة.

وجاء اختيار المهندسة الجامبية فاتو جوكا داربوي ضمن 16 مرشحا لنيل جائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي، إثر تأسيسها بالتعاون مع شريك مؤسس، شركة (Make3D) التي تقدم حزما من المنتجات المتنوعة وأهمها المتعلقة بالقطاع الطبي، حيث تقدم الشركة الدعم والتدريب للموظفين في القطاع الطبي على التصميمات الطبية وطباعتها عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد.

وبحسب الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة الشركة، فعقب ثمانية أشهر من الانخراط في تدريب وتوجيه من قبل المصممين المشرفين على منافسات الجائزة، سيجري اختيار الفائز الأول لتلقي 25 ألف جنيه استرليني، إلى جانب ثلاثة متسابقين في المركز الثاني، يحصل كل منهم على 10 آلاف جنيه استرليني.

وكمهندسة ميكانيكا وإلكترونيات، التقت فاتو جوكا داربوي وشريكها المؤسس في جامبيا منذ عامين، وقد جمعهما اهتمامهما بالتكنولوجيا والطباعة ثلاثية الأبعاد معا لتأسيس شركة (Make3D) المحدودة، التي نشأت منها شركة (Make3D Medical).

وتقدم شركة (Make3D) منتجات نهائية وحزم بناء القدرات، فهي تقوم بتصميم وإنتاج أجهزة لمعالجة الكسور مثل الجبائر وأيضا الموصلات وقطع غيار الأجهزة الطبية

وتضم محفظة منتجات الشركة، الأجهزة والبرامج الطبية، وتدريب الموظفين، وتوفير المواد الخام، وقاعدة بيانات مركزية للتصاميم ثلاثية الأبعاد، وتقديم التصميمات حسب الطلب والصيانة. وتستخدم شركة (Make3D) هذه الحزم لتزويد المهنيين الطبيين بفرصة لتطوير منتجاتهم الخاصة

وتستخدم (Make3D Medical) الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير وتصنيع المعدات الطبية ومعدات تقويم العظام ذات التكلفة المعقولة والمخصصة للمؤسسات الطبية، لتصبح حاليا الحل الطبي المخصص للطباعة ثلاثية الأبعاد الوحيد من نوعه في جامبيا، باستخدام تقنية سهلة التشغيل ومواد متوافقة طبيا لتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (Make3D Medical) طورت في عام 2020 أكثر من 20 جهازا قابلا للطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركاء مختلفين، بما في ذلك فواصل أجهزة الاستنشاق وأقواس العضد وحتى الآن، تم تصنيع أكثر من 1000 عنصر للصناعة الطبية في جامبيا.

موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «فيزياء تانية ثانوي» بعد 5 دقائق (صور)

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا