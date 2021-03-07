شرطة المسطحات تضبط 281 قضية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (281) قضية متنوعة.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المخالفات اللازمة وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.