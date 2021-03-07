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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطلين سرقا سائقي «التوكتوك» بـ«الشطة» في الزيتون

الأحد 07/مارس/2021 - 11:37 ص
محاكمة عاطلين
محاكمة عاطلين
حسام التمساح
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قررت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، إحالة عاطلين بتهمة سرقة سائقي "التوكتوك" باستخدام الشطة للمحاكمة.

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع محطة الزيتون دائرة القسم، من ضبط "م. م. س"، 18 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، و"ا. ع. م" 20 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما (كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة، وسلاح أبيض "كتر")، فضلًا عن سرقتهما دراجة بخارية "توكتوك" كرهًا عن قائدها "م. س. ع"، 19 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وإصابته بجرح قطعي في الوجه والرقبة باستخدام المضبوطات بحوزتهما.

وبسؤال المجني عليه أقر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية وقيادته "توكتوك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة بصحبته لتوصيلهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط، محدثين إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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