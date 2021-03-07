بريطانيا: إعطاء 22.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكي ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن إعطاء 22.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ348 ألفا و37 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل سوف يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 11 أسبوعا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 4.23 مليون حالة، حسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.