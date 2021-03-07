«جمعة»: مصر رائدة في ثقافة الحوار وهدفنا مواجهة خطاب الكراهية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، سيجمع ما بين الجلسات الواقعية والافتراضية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر التحضيري بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور، ولكن هذا العام يتم انتقاء واختيار الشخصيات، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.وأوضح " جمعة"، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق، مؤكدا أن مصر رائدة في ثقافة الحوار، لذلك أردنا تجاوز المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى التمكن من ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.