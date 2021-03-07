لتحرشه بابنة أحدهما.. إحالة عاطلين قتلا صديقهما للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بقتل صديقهم لمحكمة الجنايات بعد خلافات نشبت بينهم بعد اتهامه بالتحرش بنجله أحدهم.ووجهت النيابة للمتهمين جريمة قتل المجنى عليه "هـ.ن"،عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بتجهيز سلاح أبيض مطوه واستدراج المجنى عليه والتعدي عليه عدة طعنات حتى زهقت روحه.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين هم "ع.ح"، "ع.ع"، عاطلين، واقرا بارتكابهما جريمة قتل المجني عليه بعد قيام المتهم بالتحرش بنجله المتهم الأول "ي.ع"، 5 سنوات، مستغلا انشغاله في تجهيز بعض الأغراض في الداخل.وأضاف المتهمين بأن الطفلة أخبرتهم بقيام المجني عليه بالتحرش بها، ووضع يده في أماكن عفتها مما دفعهم لاستدراجه والتعدي عليه انتقاما منه.كان قد ورد بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص في الثلاثينات من عمره، بها عدة طعنات وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين، وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق