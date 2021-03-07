هل تمتلك مصر احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الغذائية؟

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية سواء في السكر، الأرز، القمح، الزيت، المكرونة، اللحوم والدواجن آمن.وأضاف المصيلحي، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سوف يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ 20% وزيادة المساحة لـ 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضي، كما أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.وأوضح أن هيئة السلع التموينية تعاقدت في اليومين الماضيين على 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية 5 أشهر.وشدد المصيلحي على قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.