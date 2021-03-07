محاكمة عامل روج للدعارة عبر «فيسبوك» في الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عامل متهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج للدعارة، للمحاكمة.و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص، يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف.وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.