«صفر إصابات بكورونا» في أستراليا

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الـ37 على التوالي.وذكرت صحيفة «كانبرا تايمز» الأسترالية، على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت حالتين وافدتين ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجي عند عودتهما إلى كانبيرا يوم الإثنين الماضي.وأضافت أن أستراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، مشيرة إلى أن البلاد بدأت استخدام لقاحات "أسترازينيكا"، حيث كان وزير الصحة الأسترالي جريج هانت من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح اليوم الأحد.