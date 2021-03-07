وزير سابق: الصين أمامها 30 عامًا على الأقل لتصبح قوة صناعية عظمى

قال وزير صناعة سابق إن الصين ما زال أمامها ما لا يقل عن 30 عاما لتصبح قوة صناعية "عظمى" رغم امتلاكها سلاسل إمدادات صناعية هي الأكثر اكتمالا في العالم.أصبحت الصين خلال السنوات القليلة الماضية أكبر بلد صناعي في العالم، إذ تسهم بأكثر من ثُلث الإنتاج العالمي، مدفوعة بالطلب المحلي على شتى المنتجات: من السيارات إلى آلات التصنيع، لكن اعتماد صناعاتها الكبير على مكونات أمريكية عالية التقنية مثل أشباه الموصلات ينطوي على نقطة ضعف استراتيجية.وقال مياو وي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لعشر سنوات حتى تنحيه العام الماضي، "ما زالت القدرات الأساسية ضعيفة، التقنيات الأساسية في يد الغير، وخطر تلقي ضربة موجعة وتوقف دولاب العمل تفاقم كثيرا".