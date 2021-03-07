«القابضة للأدوية»: خطة لتطوير مصانع الأدوية الحكومية لمنافسة القطاع الخاص

كشف الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشهر الجاري سيشهد انعقاد عموميات الشركات التابعة للقابضة للأدوية من أجل اعتماد ميزانية العام المالي الجديد والخطة الاستثمارية.وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخطة الاستثمارية للشركات ستشهد العمل على تطوير الأقسام وخطوط الإنتاج في هذه الشركات، موضحا أن البنوك المصرية ستمول خطة التطوير التي تبلغ 1.7 مليار جنيه.وأكد رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الشركات انخفض عددها بعد نقل تبعية كلا من شركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية إلى هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الحكومية ستشهد تطوير على أعلى مستوى من أجل عودتها لمكانتها في منافسة القطاع الخاص.وأوضح أنه سيتم تطوير البحث العلمي بناء على تنسيق ودراسة وتفاوض مع الجهات المتخصصة وإنتاج مستحضرات جديدة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العام المالي الجديد 2022 سيكون عام بدء جني ثمار التطوير الذي بدأ في الشركات والمصانع التابعة للقابضة للأدوية.