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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ترد على إسرائيل: تدمير تل أبيب بانتظار إشارة خامنئي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:27 ص
خامنئي
خامنئي
منار أحمد
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علق وزير الدفاع الايراني، أمير حاتمي، اليوم الأحد، على التهديدات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من المرشد الإيراني علي خامنئي لتنفيذها.

فيما هدد حاتمي، "سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب إسرائيل أي حماقة ضد إيران"، لافتا إلى أن إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه، حسبما أعلنت وكالة رويترز الاخبارية.

وأضاف: "إسرائيل ليست بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران"، مشيرا إلى أن "طهران توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها".

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