52 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مع مسؤولى التربية والتعليم سير امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي 20202021، الذي يعقد اليوم الأحد خلال يوم واحد فقط"، حيث حضر 52 ألفا و965 طالبًا وطالبة لأداء الامتحان في 1099 فصلًا داخل 421 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.جاء ذلك خلال تواصله مع سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم، والتي أشارت إلى جولتها على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان،للاطمئنان على على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان الذي يجرى في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشاكل وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.وأوضحت وكيلة الوزارة أن طلاب الثالث الإعدادي يؤدون اليوم امتحان ورقى مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية فقط، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلي في نهاية العام، ويلزم اجتيازه كشرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني، ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة، منوهة أنه في حالة عدم تحقق هذين الشرطين، فعلى الطالب التقدم لامتحان تكميلى في المواد التي تسببت في ذلك.