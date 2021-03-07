إلزام شركات «الاتصالات» بإعلام مشتركي الإنترنت بحجم استهلاكهم بصفة دورية مجانًا

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت في السوق المصرية بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية، تصل دوريًا على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن 3 مرات شهريًا تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة.وفي هذا الصدد، أهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الإنترنت الثابت؛ لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر.ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.