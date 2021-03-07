1426 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، 1426 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلغارية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" على موقعها الإلكتروني، أن 584 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.ووفقا لأحدث البيانات، هنالك 5629 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 452 في وحدات العناية المركزة.