احتفاء في إسرائيل بالتخفيف الجديد لقيود الإغلاق

سادت حالة من الاحتفاء في إسرائيل، اليوم الأحد، مع عودة طلاب الصفوف من السابع إلى التاسع إلى مقاعد الدراسة بعد ستة أشهر من التعلم في المنزل، ومع إعادة فتح المطاعم والمقاهي بعد أشهر اقتصر العمل فيها على خدمات التوصيل وطلبات الوجبات السريعة.وامتلات المحطات الإذاعية والتليفزيونية بالتقارير التي عكست مشاعر المعلمين والطلاب وأصحاب المطاعم والمقاهي، مع دخول المرحلة الثالثة من تخفيف تدابير الإغلاق حيز التنفيذ اليوم الأحد.وفي المطاعم، سيُسمح للزبائن الذين يحملون "جوازات خضراء" فقط بالدخول إلى المطاعم، بينما سيسمح للزبائن الذين لم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا بالجلوس فقط خارج المطعم.