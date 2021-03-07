عالمة صينية تدعو لدراسة وباء كورونا بتكنولوجيات جديدة

دعت العالمة الطبية الصينية تشن وي، اليوم الأحد، الجهات المختصة إلى إجراء بحوث مسبقة حول اللقاحات واختبارات الحمض النووي وأجهزة الكشف عن الأجسام المضادة للسلالات المتحولة للسيطرة على فيروس كورونا.وأوضحت العالمة التي تعمل مستشارة سياسية وطنية وفي الأكاديمية الصينية للهندسة، أنه يتعين على بلادها مواصلة تعزيز جهودها لتحقيق اختراقات في البحوث الوبائية بينما لا يزال الوضع العالمي للسيطرة على جائحة كورونا قاتما.وقالت تشن وي، وهي باحثة في معهد الطب العسكري التابع لأكاديمية العلوم العسكرية، إنه يتعين تعزيز أعمال الأبحاث ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات مبتكرة مثل التكنولوجيا الحيوية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي للحصول على فهم أفضل لمصادر الفيروس وعوائله من الحيوانات وآلياته الممرضة.وأضافت تشن في كلمة ألقتها أمام الجلسة الكاملة الثانية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أنه يتعين تكثيف الجهود لتحليل تأثير طفرات الفيروس على الإجراءات القائمة للوقاية منه والسيطرة عليه.