«حمى الخنازير».. معلومات عن الوباء الجديد المتفشي في الصين

أكدت الصين، تفشي حمى الخنازير الإفريقية في محافظتين رئيستين منتجتين للحوم الخنازير، سيتشوان وهوبي، والتي أدت إلى نفوق 38 خنزيرًا من أصل 127 في سيشوان.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول هذا المرض:- حمى الخنازير الإفريقية هو فيروس يصيب الخنازير الداجنة والخنازير البرية على حد سواء.- أول تشخيص لهذا الوباء كان عام 1910 إبان الاحتلال البريطاني لكينيا.- مع توافد المعمرين كثرت أعداد الخنازير الأوروبية في شرق إفريقيا.- عند إصابة حيوان ما به تنتابه حمى شديدة ونزيف داخلي.- أكثر من 90 في المائة من الخنازير المريضة تنفق تحت وطأة هذا الفيروس، ومعظمها في غضون أسبوع واحد.- ينتقل المرض من خلال ملامسة الدم المصاب أو سوائل الجسم أو الجثث.- يمكن للفيروس أن يبقى في الجثث من شهور إلى سنوات، لكنه مع ذلك لا يصيب البشر.- لم يعتمد الاتحاد الأوروبي أي لقاح ضد حمى الخنازير الإفريقية، لكن الصين أعلنت أنَّها ابتكرت لقاحًا.