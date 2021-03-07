الكاميرون تتلقى مليون جرعة لقاح ضد كورونا قريبا

قال رئيس وزراء الكاميرون، جوزيف ديون نجوت، إن بلاده من المقرر أن تتلقى قريبًا جدًا أكثر من مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19"، في إشارة إلى تدهور الوضع الوبائي في البلاد، التي تعتبر إحدى الدول الأفريقية الأكثر تضررًا من الجائحة.وفي حديث للإذاعة الحكومية، قال ديون إن الكاميرون تنتظر وصول ما يزيد على مليون جرعة لقاح خلال فترة وجيزة، إلا أنه لم يحدد أسماء اللقاحات أو الجهة التي ستصل منها.وبينما يطالب ديون السكان بالحصول على التطعيم، أوضح أن برنامج التطعيم سيكون على أساس تطوعي دون إجبار، مضيفًا أنه في غضون أسبوع واحد تم تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 38 ألفا و988 ألف شخص.وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه ب"تراخي" المواطنين في تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة، وتم حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصًا، إضافة إلى أن حدود الكاميرون البرية والبحرية والجوية ستظل مغلقة.يشار إلى أن الكاميرون التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة سجلت نحو 588 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.