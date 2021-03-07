انتقادات حادة لـ أردوغان بسبب هجومه على أحزاب المعارضة التركية

انتقد يلماز أوزديل، كاتب بجريدة «سوزجو» التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحاته، الذي قال فيها إنه لن يكون هناك مكان لحزب الشعب الجمهوري في المستقبل، مشيرًا إلى الرئيس أنه من الأولى أن يفكر فيما سيكون عليه حزب العدالة والتنمية في المستقبل.وعلق يلماز على تصريحات الرئيس أردوغان في زاويته بجريدة «سوزجو» تحت عنوان «لا مكان لحزب الشعب الجمهوري في المستقبل أليس كذلك؟»، قائلًا «إذا فكر قائد القرن (أردوغان) فيما سيكون عليه حزب الشعب الجمهوري في المستقبل، وفيما سيكون حزب العدالة والتنمية عليه في المستقبل، سيكون هذا أكثر دقة».وكان الرئيس التركي أردوغان، جدد هجومه على حزب الشعب الجمهوري خلال كلمة له في الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات التابعة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس الماضي، قائلًا «بهذه الذهنية وتلك العقلية لن يكون هناك مكان لحزب يدعى الشعب الجمهوري في مستقبل تركيا».على الجانب الآخر، رد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على تهديد الرئيس أردوغان، بتصفية الحزب، بأن أكبر أحزاب المعارضة بات هو الشغل الشاغل لأردوغان، ويتم تشريع قوانين خاصة لمهاجمته.