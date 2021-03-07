بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات مارس للشريحة الثالثة، البالغ عددها مليونا و700 ألف، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.وأكدت هيئة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الشريحتين الأولى والثانية، حيث بدأ صرف معاشات شهر مارس، الأحد الماضي، لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام.وأشار إلى أنه تم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.