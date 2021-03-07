صالح عباس يتفقد سير الامتحانات بمعاهد الشروق الأزهرية

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الإعدادية والثاني الثانوي (الأدبي-العلمي-العلوم الإسلامية) في معاهد الشروق بمنطقة القاهرة الأزهرية.ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرىة امتحان المواد الثقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى-الفلسفة-المواطنة).ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء-الكيمياء-الأحياء-المواطنة)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى-الإحصاء-المواطنة-الاجتماع).وخلال جولته اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.وخلال جولاتهم أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب وتوافر المطهرات.-امتحانات الأزهر 2021وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قبل وأثناء الامتحانات لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020 - 2021.- امتحانات المعاهد الأزهريةوشملت الإجراءات الاحترازية توفير جميع أدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل لجنة، فضلًا عن تعقيم وتطهير جميع اللجان بما فيها مقاعد الطلاب ودورات المياه والطرقات قبل وبعد ساعات الامتحان بصورة يومية لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وألا يزيد عدد طلاب اللجنة عن 14 طالبًا حسب مساحة الفصل لتحقيق التباعد المطلوب.كما شملت التعليمات ضرورة توفير وتجهيز حجرة عزل صحي داخل كل مقر، وتخصيص طبيب أو زائرة صحية على الأقل بكل لجنة، وتكليف عدد من المعلمين بتنظيم دخول الطلاب أمام بوابة اللجنة وبعد الكشف عليهم بجهاز الكاشف بحيث يعملون على التباعد بين كل طالب وآخر مسافة متر ومتابعتهم حتى دخول اللجان، وتوجيه الطلاب نحو أهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.