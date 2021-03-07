«العالمي للصوفية» يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج الأربعاء المقبل

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية والطريقة العزمية، عن تنظيم احتفالاته بذكرى الإسراء والمعراج يوم الأربعاء القادم بحضور عدد علماء وشيوخ أهل السنة والجماعة من علماء الازهر الشريف وشيوخ التصوف الإسلامي.وكشف الدكتور عبدالحليم العزمي، الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية أن الفعاليات ستبث "آونلاين"، عبر الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدكتور علاء الدين أبوالعزائم وكذلك صفحة الطريقة العزمية الصوفية بـ"فيسبوك".وأوضح العزمي أن الاحتفال بالإسراء والمعراج ذكرى غالية على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والاحتفاء بها عادة سنوية عند الصوفية، وواجب على كل مسلم إحياء هذه الليالى المباركة التى نحتفى فيها برسولنا عليه الصلاة والسلام.وتابع "العزمى"، أن الطريقة العزمية دائما تكون فى مقدمة الطرق الصوفية التى تحتفل بهذه الذكرى العطرة، وهذا سببه الرئيسي المهنج الإسلامى المعتدل الذى تسير عليه هذه الطريقة الصوفية المباركة التى علمت الناس مبادىء الإسلام المعتدل فى داخل وخارج مصر، خاصة أن هناك علماء أفذاذ خرجوا من هذا البيت الصوفى العريق وتتلمذوا على يد الإمام محمد ماضي أبوالعزائم شيخ الصوفية وإمام أهل السنة فى زمانه.