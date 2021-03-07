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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختيار «الخشت» عضوا بالمجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد

الأحد 07/مارس/2021 - 11:17 ص
الخشت
الخشت
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اختارت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عضوا بالمجلس العلمي في الجامعة، الذي يرأسه الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد، أن المجلس يضم في عضويته، بالإضافة إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتورة أماني لوبيس رئيسة جامعة شريف هداية الله بإندونيسيا، والدكتور محمد خليل وزير الشؤون الدينية سابقا في تونس، والدكتور رضوان السيد أستاذ زائر في جامعات "هارفرد" و"شيكاغو" سابقا وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية بلبنان، والدكتور إسماعيل كتبخانة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأسبق وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والدكتور إريك جفروا رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة ستراسبوج بفرنسا.

كما يضم المجلس في عضويته الدكتور عارف نايض مستشار رئيس لبرنامج محادثة الأديان في جامعة كامبردج في كلية اللاهوت بالمملكة المتحدة وأستاذ سابق لدى المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما ومدير عام مؤسسة البحوث والإعلام "Krm"، والأستاذ الدكتور جون واتربوري الرئيس السابق للجامعة الأميركية في بيروت وأستاذ سابق في جامعة نيويورك بأبوظبي.

ويقوم المجلس العلمي الأعلى بتقديم المقترحات الرامية إلى جعل الجامعة مركزا أكاديميا عالميا، ويختص بتكريس الدور الأكاديمي والحضاري للجامعة لتكون مركزا أكاديميا عالميا مرموقا في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية، وتطوير السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للجامعة بما يمكنها من تنفيذ خططها والاستجابة للمتغيرات والتطورات الحاصلة على الصعيد الأكاديمي والعلمي والعملي، وكذلك تعزيز وتوثيق العلاقات والروابط الثقافية والعملية بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل الدولة وخارجها وصياغة أفضل السبل لتحقيق ذلك.

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