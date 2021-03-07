ميانمار تطالب الهند بتسليم ضباط شرطة فارين من البلاد

طالبت ميانمار السلطات الهندية بتسليم عدد من ضباط الشرطة الذين فروا عبر الحدود خلال الفترة الماضية؛ في أعقاب الانقلاب العسكري في ميانمار.ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، عن نائبة مفوض الشرطة بولاية "ميزورام" الهندية أنها تسلمت خطابا من ميانمار، أول أمس الجمعة، يطالب الهند بإعادة أفراد الشرطة "إعلاء للصداقة بين ميانمار والهند"، مضيفة أنه تم إخطار السلطات التي لم تصدر أوامرها حتى الآن.وأعلنت السلطات الهندية الخميسالماضي القبض على سبعة على الأقل من أفراد شرطة ميانمار بعد عبورهم الحدود الهندية بملابس مدنية وقال عدد منهم إنهم فروا لاعتزام الجيش في ميانمار محاكمتهم لرفضهم الانصياع للأوامر، ولم توضح السلطات المزيد من التفاصيل.