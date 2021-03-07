في يومها العالمي.. «العربية للمرأة»: أزمة كورونا أثبتت تحمل النساء للأعباء

قالت منظمة المرأة العربية، فى بيان لها، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، إن هذا العام نحتفل به في أجواء ما زال يسيطر عليها تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية العديدة، متوجهة بصادق التهنئة لكل نساء العالم ونساء المنطقة العربية على الأخص، مسجلة كل التحية والتقدير لدورهن الفاعل في حماية مجتمعاتهن ودفع عجلة الحياة قدما ومساعدة الجميع في تخطي الأزمات على الرغم من التحديات والأعباء التي تثقل كاهلهن بصفة خاصة.وأضاف البيان، أن خبرة العام الماضي، وكما أثبتت أن النساء يتحملن أعباء أزمة كورونا بطريقة مضاعفة، لاسيما مع ارتفاع معدلات العنف المنزلي وتضاعف واجبات الرعاية غير المدفوعة والبطالة والفقر.وأوضحت المنظمة، أنه قد أثبتت "أزمة كورونا"، أيضًا أن النساء قائدات في مواقعهن وأنهن بالفعل خط دفاع أول ضد الفيروس كمقدمات للخدمة الصحية أو قائدات مجتمعيات أو أمهات وربات أُسر، مشيرة إلى أنه كشفت الأزمة كذلك أن مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار الرسمية ما زالت غير متناسبة مع أدوارها وامكانياتها، وأن العالم بحاجة إلى إدماج وجهات نظر النساء في جميع السياسات وخاصة عند صياغة وتنفيذ سياسات الاستجابة للكوارث بأنواعها.وقالت إن اليوم الدولي للمرأة للعام 2021 يحمل شعار "المرأة في القيادة: نحو مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19" ويخصص لتكريم جهود النساء نحو تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة كوفيد -19. ويتكامل هذا الشعار مع موضوع الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو "المشاركة الكاملة والفعَّالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة والقضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات".وأضافت أن المنظمة المرأة العربية من جهتها تنضم إلى الجهود العالمية لإبراز الأدوار الفاعلة للمرأة في سائر الميادين ومن بينها دورها على خطوط الدفاع الأولى ضد كورونا.