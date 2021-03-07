بعد توقف أكثر من 25 عامًا.. تشغيل «مكبس المشروعات» بشركة مصر للألومنيوم

كشف مصدر مسئول في شركة مصر للألومنيوم، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن نجاح الشركة في إعاده تشغيل «مكبس المشروعات»، بعد توقف دام أكثر من 25 عامًا.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن نجاح الشركة في تشتغيل «المكبس»، يرجع إلى توجيهات المهندس محمود سالم رئيس الشركة، ورعاية المهندس معروف أبوالقاسم رئيس قطاعات التشكيل والمهندس عبد الفضيل رئيس قطاعات الفنية والمهندس نميري عيسوي رئيس قطاع تنفيذ المشروعات والمهندس لطفي مدير عام المشروعات والمهندس يوسف عزمي مدير عام الورش الإنتاجية.ولفت إلى أنه تمت التجربة الأولى لمكبس المشروعات في حضور المهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم ووفد القابضة للصناعات المعدنية.