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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى الشباب الذين اجتازوا مسابقة " مهندسين التنظيم " للعمل بالأحياء

محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء

الأحد 07/مارس/2021 - 11:07 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بديوان عام محافظة بورسعيد، الشباب الذين اجتازوا اختبارات مسابقة "إدارة التنظيم" بالأحياء، وذلك فى إطار توجه المحافظة نحو تطوير العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعانة بالكوادر الشبابية المؤهلة فى الأحياء بالمحافظة.

وكانت محافظة بورسعيد أعلنت عن مسابقة لاختيار عدد من الشباب الحاصلين على بكالوريوس هندسة للعمل بعقود موقتة بالأحياء كمهندسين تنظيم، وقامت المحافظة بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وتم اختيار الشباب الذين اجتازوا الاختبارات بالتقدير الأعلى ثم المقابلات الشخصية، للعمل فى الأحياء كمهندسين تنظيم.

وأكد محافظ بورسعيد أن الاستعانة بالشباب بإدارات الديوان العام كانت من أهم خطوات التطوير الإدارى الذى حققته المحافظة مؤخرا، موجها الشباب للاستفادة من خبرات العمل والعمل على تطوير الذات وخدمة المواطنين على أعلى مستوى بما يحقق اهداف التطوير والتنمية المنشودة ببورسعيد.
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء
محافظ بورسعيد يلتقى شباب مسابقة «مهندسين التنظيم» للعمل بالأحياء

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