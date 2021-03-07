جيجي حديد تنشر صورة جديدة لابنتها.. وتعلق: فتاتي الكبيرة

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد صورة جديدة لابنتها خاي البالغة من العمر خمسة أشهر مع أكثر من 79 مليون متابع على الانستجرام، والتي تظهر فيه طفلتها وهي مستلقية على جبهتها، وترتدى ثياب وردية، وسراويل مغطاة بالنجوم، وعلقت عليها: "فتاتي الكبيرة".ستبلغ خاي من العمر ستة أشهر في 19 مارس، واسمها كان إشارة إلى تراث حديد العربي، ويقال إنه تكريم لجدتها الفلسطينية خيرية والدة المطور العقاري محمد حديد، كما يحتوي الاسم أيضًا على روابط عربية، فخاي تعني الملك.ومنذ أن أصبحت جيجي أما وهى تشارك العديد من اللمحات عن حياتها مع طفلتها التي وضعتها في 24 سبتمبر، ففي نوفمبر الماضي نشرت صورة سيلفي لها مع ابنتها ظهرت فيه مرتدية بنطلون جينز، وشراب أصفر، ولم يظهر وجهها.في الشهر الماضي، ظهرت حديد في برنامج تعليمي حول الماكياج مع مجلة فوج وقدمت نصائح للأمهات الشابات: "أعلم أنني في بعض الأحيان لا أغسل وجهي هذه الأيام، لا أمشط شعري لبضعة أيام، لذلك أريد فقط أن أذكر أولئك الذين يشاهدوني أن هذا ليس مظهري كل يوم، أحيانًا أمضي أسبوعًا دون لمس المكياج"، مؤكدة أن ماتقوم به الأمهات من أجل رعاية أطفالهن هو عمل رائع.