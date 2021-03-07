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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء قداس سيامة الأساقفة السبعة الجدد (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 11:04 ص
قداس سيامة الأساقفة
قداس سيامة الأساقفة السبعة
تريزة شنودة - جرجس صفوت
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شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ قليل، بداية صلوات قداس أحد الرفاع، والذي ستجرى خلاله سيامة 7 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية.

كانت صلوات عشية السيامة قد أقيمت،مساء أمس السبت، بالكاتدرائية ذاتها، حيث تم رشم البرنس الخاص بكل أسقف من الأساقفة الجدد، وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء الرهبان ملقيًا الضوء على مسيرة كل واحد منهم، معلنًا عن أسمائهم الأسقفية الجديدة.

و جرى ضمن الصلوات طقس المناداة على اثنين من أساقفة العموم، لتجليسهما، وهما نيافة الأنبا مكاريوس الذي أصبح أسقفًا لإيبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس الذي أصبح رئيسًا لديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وشارك في صلوات العشية إلى جانب قداسة البابا، 107من أحبار الكنيسة.
بدء قداس سيامة الأساقفة السبعة الجدد (صور)
بدء قداس سيامة الأساقفة السبعة الجدد (صور)

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