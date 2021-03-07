الخشت: الفريق البحثي تتبع 222 من الجينومات غير المتكررة لكوفيد 19

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثي لمكافحة ڤيروس كورونا المستجد والذي شكّله رئيس الجامعة في وقت مبكر من العام الماضي، لمتابعة كافة الدراسات العالمية حول كوفيد 19، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، في إطار دور علماء الجامعة لمواجهة الجائحة وتتبع التسلسل الجيني للفيروس.وقال الخشت، إن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا حتى مارس 2021 وصل 219 بحثا علميا بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا.وأشار إلى أنه في إطار تتبع الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية، قام علماء جامعة القاهرة بتتبع 222 من الجينومات غير المتكررة وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المؤسسات البحثية المصرية حيث أجرت كافة المؤسسات نحو 165 من الجينومات.وأضاف أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وصل 40 دراسة وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدراسات السريرية، من بينه 10 دراسات تمت تنفيذها، مشيرا إلي أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.وأكد الدكتور الخشت، علي أن خطة جامعة القاهرة في مواجهة الجائحة تركزت على أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، موضحا إن جامعة القاهرة اليوم بكافة كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) أكثر جاهزية للتعامل مع أي زيادة تطرأ في عدد الحالات.وأعلن أن الجامعة انتهت من المرحلة الأولى من معمل الأمان الحيوي بكليّة الصيدلة حيث تم تأسيس معمل كامل في كليّة الصيدلة بالاستعانة بمركز التميّز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرا إلي أن المعمل أصبح حاليًا مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والفيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوي من أحدث طراز.