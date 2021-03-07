بابا الفاتيكان يرحب بالدعوة لإعادة الجماعة المسيحية للموصل العراقية

رحب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بدعوة رئيس الأساقفة بالموصل المطران نجيب ميخائيل للجماعة المسيحية للعودة إلى المدينة؛ لتقوم بدورها الحيوي في عملية إعادة الإعمار.وقال البابا فرنسيس في كلمة ألقاها في حوش البيعة بالموصل اليوم الأحد إنني سعيد بتوضيح المطران ميخائيل بشأن أن الهوية الحقيقة لمدينة الموصل هي العيش المتناغم معا بين أناس من مختلف الأصول والثقافات، مؤكدا مجددا أن قناعته بأن الاخوة أقوى من القتل وأن الرجاء أقوى من الموت وأن السلام أقوى من الحرب.وتابع البابا قائلا "نرفع أيدينا جميعا إلى الله القدير من أجل جميع ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة "، مضيفا أنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد مهد الحضارات قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللإنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة وقتل فيها آلاف من الناس مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وغيرهم هجروا بالقوة.يذكر أن الإيزيديون هم مجموعة عرقية دينية كُردية تتمركز في منطقة كُردستان.