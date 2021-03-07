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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل «تجارة عين شمس» تتفقد امتحانات الدراسات العليا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:59 ص
تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
إسراء جمال
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تفقدت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا المهنية MBA- MPA- DBA للعام الجامعي 20202021 والتى تعقد خلال الفترة من السبت 27 فبراير وحتى السبت 20 مارس الجاري.

وصرحت وهبه أنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الإحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين قبل بدء الإمتحانات، وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من مكان دخول لمراعاة عدم التكدس والازدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات، كما تم الإعلان عن أماكن اللجان أون لاين من خلال الموقع الرسمي الرسمى للكلية وكذلك على مواقع التواصل الإجتماعى.

كما تم التشديد كذلك على تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية، وتوفير المعقمات من الكحول والمواد المطهرة داخل المبانى لتعقيم الطلاب، وتقليل عدد الممتحنين داخل اللجان وإتاحة مسافة بين كل طالب وآخر، أيضًا منع تبادل الادوات بين الطلاب، ومنع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.

وقد وجهت الشكر إلى الإدارة العليا لجامعة عين ممثلة فى كل من أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الدعم المتواصل للكلية بصفة عامة وقطاع الدراسات العليا بصفة خاصة.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الفصل الدراسى الأول ببرامج الشهادات المهنية بلغ 800 طالب وطالبة في 11 تخصصا من تخصصات برامج الماجستير في الإدارة الأعمال و4 تخصصات ببرنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA، و6 تخصصات ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA.

كما أكدت أنه بالنسبة للطلاب الوافدين تم تأجيل انعقاد امتحاناتهم لحين تمكنهم من الحضور إلى القاهرة لأداء الامتحان مراعاة للظروف الاستثنائية التى تشهدها بها البلاد والمرتبطة بتعليق الطيران خلال الفترة الأخيرة.

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